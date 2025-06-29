«Канзас-Сити» сыграл вничью с «Реал Солт-Лейк», Шапи вышел на поле во втором тайме

«Канзас-Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС дома сыграл вничью с «Реал Солт-Лейк» со счетом 1:1.

На гол Джонни Расселла хозяева ответили точным ударом Эрика Томми. При счете 1:1 на 82-й минуте защитник «Канзас-Сити» Джейк Дэвис получил вторую желтую карточку.

Российский форвард хозяев Магомед-Шапи Сулейманов вышел на поле на 46-й минуте и не отметился результативными действиями.

После этого матча «Канзас-Сити» с 20 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Солт-Лейк» с 19 очками — на 13-й строчке.