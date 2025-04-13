Дебютный гол Шапи не спас «Канзас Сити» от поражения в матче с «Портлендом»

«Спортинг Канзас Сити» дома уступил «Портленду» в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:4.

Дебютный гол у хозяев забил Магомед-Шапи Сулейманов. Россиянин отличился на 16-й минуте. Еще один мяч на 33-й минуте с пенальти забил Деян Йовелич.

У гостей дублем отметился Кевин Келси (26-я и 50-я минуты). По голу на счету Давида Айялы (10-я) и Камаля Миллера (54-я).

«Спортинг Канзас Сити» (4 очка) остается на предпоследнем месте в Западной конференции МЛС. «Портленд» (14) поднялся на восьмую строчку на «Западе».