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13 апреля, 23:24

Дебютный гол Шапи не спас «Канзас Сити» от поражения в матче с «Портлендом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Магомед-Шапи Сулейманов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Спортинг Канзас Сити» дома уступил «Портленду» в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:4.

Дебютный гол у хозяев забил Магомед-Шапи Сулейманов. Россиянин отличился на 16-й минуте. Еще один мяч на 33-й минуте с пенальти забил Деян Йовелич.

У гостей дублем отметился Кевин Келси (26-я и 50-я минуты). По голу на счету Давида Айялы (10-я) и Камаля Миллера (54-я).

«Спортинг Канзас Сити» (4 очка) остается на предпоследнем месте в Западной конференции МЛС. «Портленд» (14) поднялся на восьмую строчку на «Западе».

США. МЛС. Неделя 8.
13 апреля, 21:15. Children's Mercy Park (Канзас-Сити)
Спортинг Канзас-Сити
2:4
Портленд Тимберс

Магомед-Шапи Сулейманов
Футбол
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