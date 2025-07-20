«Канзас-Сити» сыграл вничью с «Нью-Йорк Сити», Шапи провел на поле 87 минут

«Канзас-Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС дома сыграл вничью с «Нью-Йорк Сити» со счетом 1:1.

На гол Андреаса Перейры хозяева ответили точным ударом Даниэла Шаллои. Российский вингер «Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов вышел в стартовом составе и был заменен на 87-й минуте.

После этого матча «Канзас-Сити» с 24 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Нью-Йорк Сити» с 35 очками — на восьмой строчке «Востока».