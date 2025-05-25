«Канзас-Сити» сыграл вничью с «Нью-Инглэнд», Шапи провел на поле первый тайм

«Спортинг Канзас-Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС дома сыграл вничью с «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 3:3.

В составе хозяев отличились Даниел Шаллои, Деян Йовелич и Ману Гарсия, российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов вышел в старте и был заменен на 46-й минуте. У гостей голы на счету Томаса Чанкалая, Максимилиано Уррути и Джейкоба Бартлетта, который забил в свои ворота.

После этого матча «Канзас-Сити» с 13 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Нью-Инглэнд» с 19 очками — на 10-й строчке «Востока».