23 марта, 05:37

«Канзас-Сити» уступил «Лос-Анджелесу» и потерпел четвертое поражение в МЛС, Шапи отыграл 73 минуты

Сергей Разин
корреспондент

«Спортинг Канзас-Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС дома уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 0:2.

Отличились Давид Мартинес и Аарон Лонг. Российский нападающий хозяев Магомед-Шапи Сулейманов вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте при счете 0:2.

«Канзас-Сити» потерпел четвертое поражение в пяти матчах МЛС и с одним очком расположился на 14-м месте в Западной конференции. «Лос-Анджелес» с 9 очками — на второй строчке.

Магомед-Шапи Сулейманов
Спортинг Канзас-Сити
