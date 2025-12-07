Бекхэм: «Было много бессонных ночей, но я всегда верил в «Интер Майами»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал победу в финале плей-офф МЛС.

«Все эмоции выплеснулись в последние мгновения матча, — сказал Бекхэм. Было много бессонных ночей, но я всегда верил в «Майами». Я нашел правильных партнеров и знал, что все возможно.

На наших футболках написано «свобода мечтать», и мы обещали нашим болельщикам, что выполним обещание. Следующий год — новый год, но сегодня мы празднуем», — цитирует англичанина BBC.

«Интер Майами» в финальном матче плей-офф МЛС победил «Ванкувер» (3:1) и впервые стал чемпионом лиги. Команду основали в 2018 году, она играет в МЛС с 2020 года.