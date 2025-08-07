Футбол
7 августа, 12:03

Сон — о переходе в «Лос-Анджелес»: «Честно говоря, эта команда не была моим первым выбором»

Павел Лопатко

Новичок «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин рассказал, что клуб МЛС не был его первым выбором.

«Я чувствую, что моя мечта сбылась. Спасибо группе владельцев, которые приложили все усилия, чтобы я перешел в эту команду. Честно говоря, эта команда не была моим первым выбором. Но когда я впервые услышал об этом от Джона Торрингтона после окончания сезона, мое мнение полностью изменилось. Он показал мне, в каком направлении двигаться в этой команде. Теперь я здесь, и я счастлив. Я рад видеть корейских болельщиков.

Атмосфера на стадионе была по-настоящему потрясающей. Накануне я лично наблюдал за матчем Кубка лиг. Мне хотелось сразу же побежать и показать свое мастерство. Я просто благодарю всех, кто так усердно трудился, чтобы я пришел в эту команду. Я здесь, чтобы побеждать. Я постараюсь показать вам кое-что интересное», — сказал нападающий на пресс-конференции.

33-летний кореец подписал контракт с американским клубом до 31 декабря 2027 года.

Сон Хын Мин с&nbsp;трофеем за&nbsp;победу в&nbsp;Лиге Европы.Уход Сона в МЛС — огромная потеря для всех нас. Европейский футбол лишается части души

«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
