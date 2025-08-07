Сон — о переходе в «Лос-Анджелес»: «Честно говоря, эта команда не была моим первым выбором»

Новичок «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин рассказал, что клуб МЛС не был его первым выбором.

«Я чувствую, что моя мечта сбылась. Спасибо группе владельцев, которые приложили все усилия, чтобы я перешел в эту команду. Честно говоря, эта команда не была моим первым выбором. Но когда я впервые услышал об этом от Джона Торрингтона после окончания сезона, мое мнение полностью изменилось. Он показал мне, в каком направлении двигаться в этой команде. Теперь я здесь, и я счастлив. Я рад видеть корейских болельщиков.

Атмосфера на стадионе была по-настоящему потрясающей. Накануне я лично наблюдал за матчем Кубка лиг. Мне хотелось сразу же побежать и показать свое мастерство. Я просто благодарю всех, кто так усердно трудился, чтобы я пришел в эту команду. Я здесь, чтобы побеждать. Я постараюсь показать вам кое-что интересное», — сказал нападающий на пресс-конференции.

33-летний кореец подписал контракт с американским клубом до 31 декабря 2027 года.