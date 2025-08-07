Футбол
7 августа, 09:48

Сон — о переходе в «Лос-Анджелес»: «Я рад новому вызову в МЛС»

Павел Лопатко

Нападающий Сон Хын Мин прокомментировал свой переход в «Лос-Анджелес».

«Я невероятно горжусь тем, что присоединился к «Лос-Анджелесу», клубу с большими амбициями в одном из самых знаковых спортивных городов мира. «Лос-Анджелес» имеет богатую историю чемпионств, и я здесь, чтобы помочь написать следующую главу.

Я рад новому вызову в МЛС. Я приехал в Лос-Анджелес, чтобы завоевывать трофеи и отдавать все силы этому клубу, этому городу и его болельщикам. Мне не терпится приступить к работе», — цитирует футболиста пресс-служба клуба.

33-летний кореец подписал контракт с американским клубом до 31 декабря 2027 года.

Сон Хын Мин с&nbsp;трофеем за&nbsp;победу в&nbsp;Лиге Европы.Уход Сона в МЛС — огромная потеря для всех нас. Европейский футбол лишается части души

Сон Хын Мин
ФК Лос-Анджелес
Сон будет играть за «Лос-Анджелес» под номером 7

Генменеджер «Лос-Анджелеса» Торрингтон — о переходе Сона: «Сонни — признанный победитель и специалист мирового класса»

