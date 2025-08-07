Сон — о переходе в «Лос-Анджелес»: «Я рад новому вызову в МЛС»

Нападающий Сон Хын Мин прокомментировал свой переход в «Лос-Анджелес».

«Я невероятно горжусь тем, что присоединился к «Лос-Анджелесу», клубу с большими амбициями в одном из самых знаковых спортивных городов мира. «Лос-Анджелес» имеет богатую историю чемпионств, и я здесь, чтобы помочь написать следующую главу.

Я рад новому вызову в МЛС. Я приехал в Лос-Анджелес, чтобы завоевывать трофеи и отдавать все силы этому клубу, этому городу и его болельщикам. Мне не терпится приступить к работе», — цитирует футболиста пресс-служба клуба.

33-летний кореец подписал контракт с американским клубом до 31 декабря 2027 года.