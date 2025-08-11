Сон — о своем дебюте за «Лос-Анджелес»: «Надеюсь, что голы будут забиты в ближайшее время»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин прокомментировал свой дебют за новый клуб в матче МЛС против «Чикаго» (2:2). Во втором тайме он заработал пенальти, благодаря реализации которого «Лос-Анджелес» ушел от поражения. Сон вышел на замену на 61-й минуте.

«Это был отличный пас, и, безусловно, был контакт, и, безусловно, это был пенальти, в этом нет сомнений. Немного разочарован, что не заработал три очка, но я думаю, что все приложили много усилий, рад, что я дебютировал, и надеюсь, что голы будут забиты в ближайшее время.

Посмотрим, как я буду прогрессировать на тренировках и взаимодействовать с игроками, и посмотрим, смогу ли я на следующей неделе выйти на поле и оказать большое влияние», — цитирует 33-летнего корейца ESPN.

Сон подписал контракт с американским клубом до 31 декабря 2027 года.