3 августа, 19:03

Сон Хын Мин близок к переходу в «Лос-Анджелес»

Ана Горшкова
Корреспондент

«Лос-Анджелес» договорился с «Тоттенхэмом» и вингером Сон Хын Мином о трансфере, сообщает журналист Бен Джейкобс.

По данным источника, клуб МЛС согласовал условия контракта с 33-летним игроком. Дата прибытия футболиста в США пока не определена.

2 августа Сон Хын Мин объявил об уходе из «Тоттенхэма» этим летом.

Сон перешел в английский клуб из «Байера» в 2015 году. Он сыграл 454 матча за английский клуб, забил 173 гола и сделал 101 голевую передачу.

Сон Хын Мин
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
ФК Тоттенхэм Хотспур
