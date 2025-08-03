Сон Хын Мин близок к переходу в «Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» договорился с «Тоттенхэмом» и вингером Сон Хын Мином о трансфере, сообщает журналист Бен Джейкобс.

По данным источника, клуб МЛС согласовал условия контракта с 33-летним игроком. Дата прибытия футболиста в США пока не определена.

2 августа Сон Хын Мин объявил об уходе из «Тоттенхэма» этим летом.

Сон перешел в английский клуб из «Байера» в 2015 году. Он сыграл 454 матча за английский клуб, забил 173 гола и сделал 101 голевую передачу.