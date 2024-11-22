Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 12:20

Смородская: «Мало верю, что Миранчук еще сыграют вместе. У них разные судьбы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука, заявившего, что он хочет сыграть с братом Антоном в одной команде.

«Я мало в это верю. У них совершенно разные футбольные судьбы. Встретиться в «Локомотиве»? Там у Антона судьба не сложилась, ему не доверял тренер. Даже не знаю почему. Если они хотят еще сыграть вместе, пожелаю им удачи. Но, думаю, это не главная цель в их жизни», — сказала Смородская «СЭ».

Алексей Миранчук перешел в «Атланту» летом 2024 года из «Аталанты». На его счету 13 матчей в МЛС, в которых он забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Антон Миранчук с сентября 2024 года выступает за швейцарский «Сьон».

Алексей Миранчук
Антон Миранчук
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
Читайте также
Футбольный матч в Брянске прерывали из-за ракетной опасности
Белоусов заявил о срыве планов ВСУ на 2025 год
Ротенберг испортил положение Ларионова. Что произошло в матче СКА – «Торпедо»
Калинская отписалась от Синнера в соцсетях
Захарова сравнила реакцию Зеленского на пуск ракеты «Орешник» с поведением ребенка
Кто и как планирует «мир» на Украине. Разбор
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хуан Мата стал совладельцем «Сан-Диего»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости