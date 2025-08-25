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25 августа 2025, 06:23

«Канзас-Сити» уступил «Сиэтлу», Шапи вышел на замену

Сергей Разин
корреспондент

«Канзас-Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС на выезде уступил «Сиэтлу» со счетом 2:5.

В составе гостей отличились Мэйсон Тойе и Коди Бейкер, забивший в свои ворота. У хозяев хет-трик оформил Дэнни Мусовски, еще по голу забили Калани Косса-Риенци и Снайдер Брунелл.

Российский вингер «Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов вышел на замену на 66-й минуте и не отметился результативными действиями.

После этого матча «Канзас-Сити» с 24 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Сиэтл» с 44 очками — на четвертой строчке.

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Магомед-Шапи Сулейманов
Спортинг Канзас-Сити
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