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Шупо-Мотинг продолжит карьеру в МЛС

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий Эрик Максим Шупо-Мотинг присоединится к «Нью-Йорк Ред Буллз», сообщает Sky Sport. 35-летний камерунец присоединится к клубу МЛС на правах свободного агента.

По информации источника, футболист успешно прошел медицинское обследование. Контракт будет рассчитан на 2 года и вступит в силу в январе 2024 года.

Последним клубом Шупо-Мотинга была «Баварию», которую он покинул летом, так как истек срок действия контракта. В сезоне-2023/24 он забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи в 34 матчах во всех турнирах.

Эрик-Максим Шупо-Мотинг
Футбол
ФК Нью-Йорк Ред Буллз
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