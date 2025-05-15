«Канзас-Сити» ушел от поражения в матче с «Сент-Луисом», Сулейманов сделал голевую передачу

«Спортинг Канзас-Сити» сыграл вничью с «Сент-Луис Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:2. Игра прошла на стадионе «Ситипарк» в Сент-Луисе.

В первом тайме у хозяев голами отметились Селио Помпеу и Седрик Тойхерт. Гостям удалось отыграться в середине второго тайма, забив два гола за шесть минут: отличились Тим Лайбольд и Деян Йовелич.

Российский нападающий «Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов вышел на поле после перерыва, заменив Эрика Томми. Он поучаствовал во втором голе своей команды, сделав голевую передачу.

«Спортинг Канзас-Сити» и «Сент-Луис Сити» набрали по 11 очков и занимают 13-е и 14-е места в Западной конференции.