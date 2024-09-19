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Сегодня, 12:40

Семин считает, что Миранчук станет одним из лучших в МЛС

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил перспективы полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука в МЛС.

«Ему надо достичь лучших кондиций, и тогда он станет одним из ведущих игроков лиги. К нему есть доверие, его брал тренер. Именно такой игрок нужен был «Атланте». Поэтому Миранчуку нужно достичь лучших кондиций. Он хорошо знает английский язык, ему легче адаптироваться. Дай бог, чтобы не было травм, у Миранчука все должно пойти на высоком уровне», — сказал Семин «СЭ».

28-летний россиянин в августе перешел в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты». В матче против «Интер Майами» (2:2) в чемпионате МЛС он дебютировал за команду, отметившись голом.

«Интер Майами» с 63 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Атланта» с 32 очками занимает 11-е место.

Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
Юрий Семин
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