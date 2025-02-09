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9 февраля 2025, 23:35

Селюк: «Уход из «Краснодара» был большой ошибкой Шапи»

Сергей Ярошенко

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о переходе Магомеда-Шапи Сулейманова в «Спортинг Канзас-Сити».

«Уход из «Краснодара» был большой ошибкой Шапи. Я думаю, если бы он остался и не возомнил себя звездой мирового уровня, он бы сейчас играл в каком-нибудь испанском клубе, 100 процентов. Он был один из самых талантливейших. Но их как-то сбили. Агенты, если вы уж выдергиваете игрока из хорошей команды, так вы должны знать куда, а выдернуть для того, чтобы он бегал там по Израилю, Греции или Америке. Ну что это? Все, кто туда уходят, уже там начинают жить, получают документы. Многие идут в Америку даже не из-за футбола. Я вот так вот, на вскидку, не скажу, чтобы кто-то ушел в Америку и потом вернулся», — приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

О переходе россиянина из «Ариса» в американский клуб стало известно 3 февраля. 25-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до конца 2026 года с опцией продления еще на два года

Источник: Vprognoze.ru
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Магомед-Шапи Сулейманов
Футбол
Спортинг Канзас-Сити
ФК Краснодар
Дмитрий Селюк
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