Сборная России отреагировала на отсутствие флага у Миранчука в заявке на матч МЛС

Сборная России отреагировала на то, что «Атланта Юнайтед» не указала флаг России возле фамилии полузащитника команды Алексея Миранчука в заявке на матч МЛС против «Шарлотт».

Под постом «Атланты» с составом в соцсети Х официальный аккаунт сборной России в комментариях прикрепил фотографию российского флага и написал: «Вы потеряли что-то важное».

Пользователи соцсети Х также задались вопросом, почему у одного игрока не указан флаг:

«Откуда номер 59? Похоже, вы забыли его флаг», — написал ATLCRA.

«Почему рядом с Миранчуком нет российского флага?» — спрашивает EnzoLavecchia.

«Очень хочется увидеть, что Форчун и Миранчук могут сделать вместе, но почему нет флага России?» — написал jaa17us.