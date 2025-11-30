«Ванкувер» победил «Сан-Диего» и вышел в финал плей-офф МЛС

«Ванкувер» победил «Сан-Диего» в полуфинальном матче плей-офф МЛС — 3:1. Игра прошла на стадионе «Снэпдрэгон» в Сан-Диего.

У гостей дубль оформил нападающий Брайан Уайт (на 8-й и 45+2-й минутах). Еще один гол в свои ворота забил голкипер «Сан-Диего» Пабло Сисниега (на 11-й). У хозяев единственный гол на счету форварда Ирвинга Лосано (на 60-й).

На 79-й минуте Сисниега был удален с поля.

«Ванкувер» в финале плей-офф МЛС сыграет с «Интер Майами». Решающий матч запланирован на 7 декабря.