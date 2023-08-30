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Нигматуллин: «Если «Интер Майами» с Месси играет на выезде, билеты раскупаются за 8 минут»

Нигматуллин рассказал об особенностях жизни в Майами
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин, который сейчас проживает в США, рассказал об особенностях жизни в Майами.

«Слежу с удовольствием за тем, как преобразился «Интер Майами» с приходом Месси. Это вызвало огромный ажиотаж по всей стране. Удивительно, как один человек способен изменить команду. Я пока на футбол не добрался, но с приходом Месси мой сын регулярно посещает домашние матчи. Здесь минимальная цена билетов — 200 долларов. Жизнь действительно изменилась, появился неподдельный интерес к «Интер Майами». Конечно, и раньше на матчи ходили, но билеты были гораздо дешевле — это говорит о нынешнем интересе. Если «Интер Майами» играет на выезде, то там за 8 минут скупаются все билеты», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

36-летний аргентинец присоединился к клубу МЛС этим летом. Он сыграл в 9 матчах, забил 11 голов и сделал 3 голевые передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/nigmatullin-esli-inter-maiami-s-messi-igraet-na-vyezde-bilety-raskupayutsya-za-8-minut-279057/
Лионель Месси
Руслан Нигматуллин
Футбол
ФК Интер Майами
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