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Руни: «Все приятели Месси в сборе: Бускетс и Альба. Может, присоединятся Иньеста и Суарес»

Виктория Кравченко
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Уэйн Руни.
Фото ФК &quot;Дерби Каунти&quot;.

Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни отреагировал на переход форварда Лионеля Месси в «Интер Майами». Вчера, 15 июля, состоялась официальная презентация аргентинца.

«Все готово для Месси. Все его приятели в сборе. Бускетс и Альба подписали контракты с «Интер Майами», и, возможно, к ним присоединятся Иньеста и Луис Суарес. У Месси также есть тренер, которого он любит и которому доверяет», — написал Руни в своей колонке для The Times.

36-летний футболист заключил с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Сообщалось, что аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.

Лионель Месси
Уэйн Руни
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