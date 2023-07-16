Руни: «Все приятели Месси в сборе: Бускетс и Альба. Может, присоединятся Иньеста и Суарес»

Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни отреагировал на переход форварда Лионеля Месси в «Интер Майами». Вчера, 15 июля, состоялась официальная презентация аргентинца.

«Все готово для Месси. Все его приятели в сборе. Бускетс и Альба подписали контракты с «Интер Майами», и, возможно, к ним присоединятся Иньеста и Луис Суарес. У Месси также есть тренер, которого он любит и которому доверяет», — написал Руни в своей колонке для The Times.