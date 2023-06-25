Руни исключил подписание Лингарда в «Ди Си Юнайтед»

Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни отреагировал на информацию о том, что клуб может подписать экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.

«Я не знаю, откуда взялись эти слухи. Мы не заинтересованы в его подписании», — цитирует Руни The Sun.

30-летний Лингард в минувшем сезоне играл за «Ноттингем». В 20 матчах он забил 2 гола и сделал 2 ассиста. С начала июля он станет свободным агентом.

Transfermarkt оценивает стоимость Лингарда в 8 миллионов евро.