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Сегодня, 16:37

Руни исключил подписание Лингарда в «Ди Си Юнайтед»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни отреагировал на информацию о том, что клуб может подписать экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.

«Я не знаю, откуда взялись эти слухи. Мы не заинтересованы в его подписании», — цитирует Руни The Sun.

30-летний Лингард в минувшем сезоне играл за «Ноттингем». В 20 матчах он забил 2 гола и сделал 2 ассиста. С начала июля он станет свободным агентом.

Transfermarkt оценивает стоимость Лингарда в 8 миллионов евро.

Джесси Лингард
Уэйн Руни
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