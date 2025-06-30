Романо: Месси заинтересован в продлении контракта с «Интер Майами»

«Интер Майами» хочет продлить контракт с нападающим Лионелем Месси, сообщил журналист Фабрицио Романо со ссылкой на источник в клубе.

«Контракт Лео действует до конца 2025 года. Реальность такова, что обе стороны заинтересованы в продолжении отношений. Необходимые шаги предпринимаются с правильным настроем, чтобы это произошло», — приводит слова источника Романо в социальной сети.

Месси выступает за американский клуб клуб с 2023 года. За это время 38-летний аргентинец провел за клуб 63 матча, в которых забил 50 мячей и отдал 24 результативные передачи.