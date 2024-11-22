Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 18:10

Романо: Маскерано близок к назначению в «Интер Майами»

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-полузащитник «Ливерпуля», «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано близок к назначению на пост главного тренера «Интер Майами». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В данный момент он возглавляет молодежную сборную Аргентины. Утверждается, что руководство клуба МЛС уже готовит контракт для 40-летнего специалиста.

Маскерано хочет видеть главным тренером Лионель Месси, который является его давним другом. Кроме того, за американский клуб выступают бывшие партнеры аргентинцев по «Барселоне» — Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.

19 ноября пост главного тренера «Интера» покинул другой аргентинский специалист — Херардо Мартино.

Полузащитник &laquo;Атланты&raquo; и&nbsp;сборной России Алексей Миранчук. «Играть против Месси — одно удовольствие! Рад, что выбили «Интер Майами». Алексей Миранчук — о сборной России и США

Лионель Месси
Хавьер Маскерано
ФК Интер Майами
Читайте также
Минобороны РФ сообщило об успешном поражении «Орешником» объекта ОПК в Днепре
Меркель указала на последствия отказа от российского газа для ФРГ
Экс-менеджер Величкин рассказал, почему 10 лет не здоровался с тренером Разиным
Овечкина сломали, чтобы он не догнал Гретцки? А что, а вдруг? У российского форварда самая тяжелая травма в карьере
Тренер Владимир Горинов вымогал деньги у борцов с нарушением слуха
Россия послала сигнал Западу. Что пишут СМИ о запуске «Орешника»
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Смородская: «Мало верю, что Миранчук еще сыграют вместе. У них разные судьбы»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости