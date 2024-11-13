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Сегодня, 13:50

Радченко прокомментировал выступление Миранчука в МЛС

Камила Абдурахманова
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением об игре Алексея Миранчука в МЛС за команду «Атланта Юнайтед».

«Наверное, ему пошла на пользу игра в итальянском чемпионате. Понятно, что чемпионат Италии сильнее, и очень здорово, что он так быстро адаптировался к новому чемпионату и к команде. Выполняет все требования и приносит пользу. Это дает ему очень много плюсов», — сказал Радченко Vprognoze.ru.

10 ноября «Атланта Юнайтед» в плей-офф МЛС обыграла «Интер Майами». В первом тайме при счете 1:1 Миранчук отдал голевую передачу на Тьяру. В добавленное время матча его заменили.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Миранчук
Дмитрий Радченко
Лионель Месси
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