«Атланта» уступила «Пумас» в Кубке лиг, Миранчук вышел в старте

«Атланта» в матче группового турнира Кубка лиг уступила «Пумас» со счетом 2:3.

В составе американской команды отличился Эммануэль Латте Лаф, автогол на счету вратаря мексиканцев Кейлора Наваса. У «Пумас» голы забили Альваро Ангуло, реализовавший 11-метровый удар, и Адальберто Карраскилья, оформивший дубль и не забивший пенальти. На 90+6-й минуте Навас получил красную карточку.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Атланта» 7 августа сыграет с «Атласом», «Пумас» в этот же день встретится с «Интер Майами»