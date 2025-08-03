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«Атланта» уступила «Пумас» в Кубке лиг, Миранчук вышел в старте

Сергей Разин
корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Атланта» в матче группового турнира Кубка лиг уступила «Пумас» со счетом 2:3.

В составе американской команды отличился Эммануэль Латте Лаф, автогол на счету вратаря мексиканцев Кейлора Наваса. У «Пумас» голы забили Альваро Ангуло, реализовавший 11-метровый удар, и Адальберто Карраскилья, оформивший дубль и не забивший пенальти. На 90+6-й минуте Навас получил красную карточку.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Атланта» 7 августа сыграет с «Атласом», «Пумас» в этот же день встретится с «Интер Майами»

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Алексей Миранчук
Кейлор Навас
ФК Атланта Юнайтед
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