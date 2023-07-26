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Сегодня, 05:27

Президент «Интер Майами»: «Футбол в США разделится на до и после прихода Месси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент и совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас считает, что переход Лионеля Месси окажет большое влияние на футбол в США. В матче с «Атлантой» (4:0) 36-летний аргентинец оформил дубль.

«Футбол в США разделится на до и после прихода Месси», — цитирует The Guardian Маса.

Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля, перейдя на правах свободного агента из «ПСЖ». Контракт форварда рассчитан до конца декабря 2025-го.

Лионель Месси. Покорение Америки. У Месси два гола, результативный пас и шикарная связка с игроком из Финляндии
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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