Президент «Интер Майами»: «Футбол в США разделится на до и после прихода Месси»

Президент и совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас считает, что переход Лионеля Месси окажет большое влияние на футбол в США. В матче с «Атлантой» (4:0) 36-летний аргентинец оформил дубль.

«Футбол в США разделится на до и после прихода Месси», — цитирует The Guardian Маса.

Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля, перейдя на правах свободного агента из «ПСЖ». Контракт форварда рассчитан до конца декабря 2025-го.