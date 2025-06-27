Постекоглу может возглавить «Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» после вылета с клубного чемпионата мира может пригласить на пост главного тренера Анге Постекоглу, работавшего ранее с «Тоттенхэмом», сообщает BBC.

Американский клуб ищет замену Стиву Черундоло, который собирается покинуть клуб по окончании сезона в МЛС, чтобы вернуться в Германию, где он провел свою игровую карьеру.

Сезон в МЛС заканчивается в октябре. «Лос-Анджелес» занимает 6-е место в Западной конференции. Девять команд, занявших самые высокие места в каждой конференции, выходят в плей-офф.

В начале июня «Тоттенхэм» объявил об увольнении Постекоглу, который с 2023 года тренировал «шпор». В сезоне-2024/25 лондонский клуб одержал победу в финале Лиги Европы над «Манчестер Юнайтед» (1:0). Этот трофей стал для «шпор» первым с 2008 года.