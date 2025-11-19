Футбол
Сегодня, 17:55

Полузащитник «Реала» Мастантуоно: «Я играю в крупнейшем клубе мира, но для меня Месси всегда будет лучшим футболистом»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Реала» Франко Мастантуоно объяснил, почему считает форварда «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим футболистом мира.

«Я фанат «Реала», играю в крупнейшем клубе мира, но для меня лучшим футболистом мира является Месси. До того дня, когда он уйдет на пенсию, он будет им оставаться. Я пересекался с ним в сборной, и он потрясающий. Он оставляет тебя с открытым ртом каждый раз, когда касается мяча. Очень впечатляет, когда партнеры по команде продолжают тебя удивлять», — приводит слова Мастантуоно Marca.

Франко Мастантуоно.В «Реале» новый герой — 18-летний Мастантуоно. Он уже переписывает рекорды
