Бускетс: «Я бы предпочел взять творческий отпуск»

Полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс заявил, что планирует взять перерыв в футбольной деятельности после того, как объявил о своем решении завершить профессиональную карьеру по окончании сезона-2025.

«Я думаю, что в будущем, да, [я бы хотел стать тренером], но сейчас я бы предпочел взять творческий отпуск. Это долгий срок, почти без выходных. Очевидно, что, как и у любого футболиста, игра за национальную команду и все остальное дает тебе еще один плюс, но у тебя также остается меньше времени. Ты хочешь проводить время со своей семьей, видеть своих детей, быть с ними, больше путешествовать, смотреть футбол с другой точки зрения. А потом, в будущем, посмотрим.

Мне нравится хорошо заканчивать в тех местах, где я сам выбираю хорошие истории. Думаю, так оно и было. Я мог бы играть и дальше, да, я чувствую себя хорошо, я провожу много матчей в течение сезона, но мне уже не 20», — цитирует 37-летнего испанца ESPN.

Бускетс играет за «Интер Майами» с июля 2023 года. В сезоне-2025 он в 40 матчах во всех турнирах сделал 8 результативных передач.