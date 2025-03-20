Почеттино: «США может доминировать в футболе уже через 10 или 15 лет»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино оценил потенциал развития футбола в стране.

«Футбол в Америке развивается, но еще предстоит многое сделать. Думаю, что мы можем доминировать в футболе. Может быть, через 10 или 15 лет. Может быть, меньше — через 5 или 7 лет. У футбола здесь огромный потенциал», — цитирует Почеттино Independent.

Аргентинский специалист возглавляет сборную США с сентябре 2024 года. Национальная команда занимает 16-е место в рейтинге ФИФА.