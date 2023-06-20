Клюйверт: «При всем уважении к Пеле, Марадоне и Кройфу, Месси — величайший футболист всех времен»

Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Нидерландов Патрик Клюйверт рассказал, почему считает форварда Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.

«При всем уважении к Диего Марадоне, Пеле и Йохану Кройфу и к другим легендам футбола, то, чего добился Месси, делает его величайшим футболистом всех времен. Он выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, и я даже не знаю, сколько трофеев Лиги чемпионов — он выиграл все титулы, о которых могут мечтать футболисты», — цитирует Клюйверта Johnybet.

Сообщалось, что 35-летний футболист 22 июня дебютирует за «Интер Майами». Он стал игроком команды на правах свободного агента.