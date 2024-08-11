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Овечкин планирует посетить матч Миранчука в Вашингтоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что посетит матч новичка «Атланты» Алексея Миранчука в МЛС.

«Мы с ним просто здоровались и все. Времени смотреть местный футбольный чемпионат особо нет. Конечно, если они приедут к нам, я обязательно приеду и посмотрю матч», — приводит слова Овечкина ТАСС.

«Атланта» в конце июля объявила о переходе Миранчука. 28-летний россиянин подписал контракт до 2027 года с возможностью продления еще на один сезон. По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

Ранее Миранчук выступал за «Аталанту» в итальянской серии А и московский «Локомотив».

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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