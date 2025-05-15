«Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Остином», Миранчук провел на поле 84 минуты

«Остин» и «Атланта Юнайтед» сыграли вничью в матче регулярного чемпионата МЛС — 1:1. Игра прошла на стадионе Q2 в Остине.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Брэндон Васкес открыл счет. Гости отыгрались только в добавленное время — на 90+2-й минуте забил Джамаль Тиаре.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук начал игру в стартовом составе и был заменен на 84-й минуте.

«Атланта» с 11 очками идет на 13-й строчке в Восточной конференции. «Остин» занимает 8-е место в Западной конференции — 17 очков.