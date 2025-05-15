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15 мая 2025, 06:05

«Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Остином», Миранчук провел на поле 84 минуты

Евгений Козинов
Корреспондент
Джон Галлахер и Алексей Миранчук.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Остин» и «Атланта Юнайтед» сыграли вничью в матче регулярного чемпионата МЛС — 1:1. Игра прошла на стадионе Q2 в Остине.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Брэндон Васкес открыл счет. Гости отыгрались только в добавленное время — на 90+2-й минуте забил Джамаль Тиаре.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук начал игру в стартовом составе и был заменен на 84-й минуте.

«Атланта» с 11 очками идет на 13-й строчке в Восточной конференции. «Остин» занимает 8-е место в Западной конференции — 17 очков.

Чемпионат США. Неделя 13.
15 мая 2025, 04:00. Q2 Stadium (Остин)
Остин
1:1
Атланта

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Алексей Миранчук
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ФК Атланта Юнайтед
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