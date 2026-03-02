«Интер Майами» одержал волевую победу над «Орландо», Месси оформил дубль

«Интер Майами» победил «Орландо» в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС — 4:2.

У хозяев забили Марко Пашалич и Мартин Оджеда, у гостей отличились Лионель Месси (дубль), Матео Сильветти и Теласко Сеговия.

С 88-й минуте «Орландо» играл в меньшинстве после удаления защитника Колина Гуске.

«Интер Майами» в двух матчах набрал три очка и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Орландо» (ноль очков после двух встреч) идет на 11-м месте.

Чемпионат США. Неделя 2.

02 марта, 03:00. Inter&Co Stadium (Орландо)

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