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Миранчук — в стартовом составе «Атланты» на матч с «Орландо» в плей-офф МЛС

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы «Орландо Сити» и «Атланты Юнайтед» на первый матч 1/4 финала плей-офф МЛС.

Игра пройдет в Орландо. Начало — в 23.30 по московскому времени. Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук сыграет с первых минут.

«Орландо»: Гальесе, Рафаэль Сантос, Янссон, Шлегель, Торналльссон, Картахена, Араухо, Анхуло, Охеда, Торрес, Энрике.

«Атланта»: Гузан, Абрам, Уильямс, Грегерсен, Амадор, Форчун, Маккарти, Слиш, Лобжанидзе, Миранчук, Тиаре.

США. МЛС. 1/4 финала
24 нояб, 23:30. Exploria Stadium (Орландо)
Орландо Сити
Атланта

 

ФК Атланта Юнайтед
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