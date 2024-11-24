Миранчук — в стартовом составе «Атланты» на матч с «Орландо» в плей-офф МЛС
Стали известны стартовые составы «Орландо Сити» и «Атланты Юнайтед» на первый матч 1/4 финала плей-офф МЛС.
Игра пройдет в Орландо. Начало — в 23.30 по московскому времени. Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук сыграет с первых минут.
«Орландо»: Гальесе, Рафаэль Сантос, Янссон, Шлегель, Торналльссон, Картахена, Араухо, Анхуло, Охеда, Торрес, Энрике.
«Атланта»: Гузан, Абрам, Уильямс, Грегерсен, Амадор, Форчун, Маккарти, Слиш, Лобжанидзе, Миранчук, Тиаре.
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