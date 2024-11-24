«Орландо» и «Атланта» сыграют в полуфинале Восточной конференции 24 ноября

«Орландо» и «Атланта» сыграют первый матч полуфинала Восточной конференции МЛС в воскресенье, 24 ноября. Игра на «Эксплория Стэдиум» в Орландо (штат Флорида, США) начнется в 23.30 по московскому времени.

Официальных трансляция матчей МЛС в России нет. Игры в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

За ключевыми событиями игры «Орландо» — «Атланта» можно следить в матч-центре нашего сайта.

«Орландо» в регулярном чемпионате МЛС заняло 4-е место в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф «львы» обыграли «Шарлотт» (2-1 в серии).

«Атланта» по итогам регулярки заняла 9-е место на «Востоке». Команда, за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, выиграла матч плей-ин с «Монреалем» (по пенальти) и затем прошла победителя регулярного чемпионата «Интер Майами» с Лионелем Месси (2-1 в серии).