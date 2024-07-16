Смородская — о Миранчуке: «В Америке он сможет добиться успеха»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на возможный переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Атланта Юнайтед».

16 июля издание TuttoAtalanta сообщило, что «Аталанта» согласилась продать Миранчука в «Атланту» за 11 миллионов евро.

«Я не думаю, что это очень полезное для него решение, но видно выбора другого не было. Он только все наладил в «Аталанте», только сумел выучить язык, наладить взаимопонимание с партнерами, и вот так вот ни черта не получилось. Думаю, в Америке он сможет добиться успеха. Там меньше конкуренции» — сказала Смородская «СЭ».

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до в конца сезона-2025/26.

Константин Передерий