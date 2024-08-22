Смородская: «Миранчук способен бороться за звание лучшего игрока МЛС»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о перспективах полузащитника Алексея Миранчука в «Атланте Юнайтед».

«Думаю, в перспективе Миранчук способен бороться за звание лучшего игрока МЛС. Какое-то время потребуется на адаптацию, а потом — почему нет? Там не так много высококлассных игроков», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Миранчук перешел из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту» этим летом за 12 миллионов евро, подписав контракт до 31 декабря 2027 года.

В чемпионате Италии россиянин выступал с сентября 2020 года. В прошлом сезоне Миранчук стал победителем Лиги Европы в составе «Аталанты».