«Коламбус Крю» уступил «Ред Буллс» и выбыл из плей-офф МЛС. В прошлом году команда стала чемпионом

«Коламбус Крю» в 1/8 финала плей-офф МЛС во втором матче уступил «Нью-Йорк Ред Буллс» в серии пенальти со счетом 2:3.

На гол Максимилиана Арфстена команда из Нью-Йорка ответила точными ударами Данте Ванзейра и Эмиля Форсберга. На 90+6-й минуте Кристиан Рамирес перевел матч в серию пенальти, где точнее оказался «Ред Буллс».

«Нью-Йорк» вышел в четвертьфинал плей-офф, где встретится с победителем серии «Цинциннати» — «Нью-Йорк Сити». «Коламбус Крю», который в прошлом сезоне стал чемпионом, выбыл из плей-офф.