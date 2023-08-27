«Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллс», Месси вышел на замену и забил первый гол в МЛС

«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Нью-Йорк Ред Буллс» со счетом 2:0.

Отличились Диего Гомес и Лионель Месси. 36-летний аргентинец вышел на замену на 60-й минуте и забил на 89-й.

Для Месси это первый гол в дебютной игре в МЛС. Всего на его счету 11 голов в 9 матчах за «Интер Майами».

После этого матча «Интер Майами» с 21 очком занимает 14-е место в Восточной конференции, «Нью-Йорк Ред Буллс» с 29 очками — на 11-й строчке.