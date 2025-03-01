Месси: «Для «Интер Майами» очень важно впервые выступить на клубном чемпионате мира»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оценил важность участия команды в клубном чемпионате мира-2025.

«Я думаю, что для «Интер Майами» очень важно впервые выступить на клубном чемпионате мира, который пройдет в США. И для МЛС наличие двух команд — это замечательно. Все происходящее создает для МЛС возможность продолжать расти как футбольной лиге. Другие игроки могут приезжать сюда и продолжать прогрессировать», — сказал аргентинец в интервью ведущему Зейну Лоу на YouTube-канале Apple Music.

Клубный чемпионат мира в обновленном формате состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире впервые примут участие 32 клуба. Матчи будут проходить в штатах Нью-Джерси, Шарлотт, Цинциннати, Лос-Анджелес, Майами, Нашвилл, Орландо (две арены), Филадельфия, Сиэтл, Вашингтон и Атланта.