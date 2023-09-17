Форвард «Интер Майами» — о Месси: «Он не ставит себя выше других, беспокоится о нас»

Нападающий «Интер Майами» Леонардо Кампана поделился мнением о своем одноклубнике — Лионеле Месси.

«Каким бы великим он ни был, он беспокоится о нас, первым отправляет сообщения, желает нам удачи, и это мотивирует. Его влияние в раздевалке в том, какой он человек, как он разговаривает с нами, как ведет себя с самыми младшими и со старшими. Он не ставит себя выше других, несмотря на то, что он способен так много сделать. Он дает душевное спокойствие, подсказывает на поле, беседует перед матчами», — приводит слова Кампана TyC Sports.

17 сентября «Интер Майами» проиграл «Атланте» (2:5). Месси пропускал встречу из-за мышечной травмы. Он получил повреждение в матче сборной Аргентины против Эквадора (1:0) в отборе на чемпионат мира-2026. Вторую игру против Боливии (3:0) Месси пропустил, так как не успел восстановиться.

36-летний Месси в этом сезоне сыграл за «Интер Майами» 11 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года. С «Интер Майами» Месси выиграть Кубок лиг.