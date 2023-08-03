Начало матча «Интер Майами» — «Орландо Сити» отложено из-за ливня

Матч 1/16 финала Кубка лиг «Интер Майами» — «Орландо Сити» не начался по расписанию. Стартовый свисток арбитра должен был прозвучать в 3.00 по московскому времени. Однако начало встречи было отложено из-за сильного ливня.

«У нас погодная задержка. Мы предоставим обновленную информацию о начале разминки и начала игры, когда она станет доступна», — написала пресс-служба «Интер Майами».

Ранее команды объявили стартовые составы. Нападающий Лионель Месси должен начать встречу с первых минут.