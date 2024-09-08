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Мовсисян: «Уверен, что у Миранчука все получится в МЛС»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший нападающий сборной Армении Юра Мовсисян прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука в «Атланта Юнайтед».

«В США абсолютно без разницы, с какой страны приезжает игрок и какой национальности, важно его качества. «Атланта» считает, что Миранчук должен быть самым дорогим их трансфером. Это вполне заслуженно. Я помню Алексея со времен, когда я выступал в России, тогда он был молод. Сейчас я уверен, что у него все получится и сможет себя проявить в «Атланте», — приводит слова Мовсисяна Metaratings.

Миранчук перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» в июле 2024 года. Полузащитник дебютировал за клуб МЛС в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2).

Источник: Metaratings
Алексей Миранчук
Юра Мовсисян
ФК Атланта Юнайтед
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