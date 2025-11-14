Футбол
Сегодня, 13:36

МЛС перейдет на систему «осень-весна» с сезона-2027/28

Алина Савинова

Североамериканская Главная футбольная лига (МЛС) утвердила переход на календарную систему «осень-весна», сообщается на сайте лиги.

В четверг в городе Палм-Бич (штат Флорида) состоялась встреча совета руководителей МЛС, на которой была одобрена смена календарной системы.

Изменения вступят в силу с сезона-2027/28. Регулярный чемпионат начнется в середине — конце июля 2027 года и завершится плей-офф и финалом Кубка МЛС в конце мая 2028-го.

Перед переходом на новый формат лига проведет переходный сезон с февраля по май 2027 года, который будет включать регулярный чемпионат из 14 матчей для каждой команды, плей-офф и финал Кубка МЛС. По его итогам определятся участники клубных турниров КОНКАКАФ.

Определились все участники 1/4 финала плей-офф МЛС

