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Митрофанов: «Отсутствие флага напротив фамилии Миранчука — глупость полнейшая»

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на инцидент с полузащитником сборной России Алексеем Миранчуком в МЛС. В расстановке на воскресную игру с «Нэшвиллом» пресс-служба «Атланты Юнайтед» не разместила российский флаг напротив фамилии футболиста.

«Это полнейшая глупость! Часто сталкиваемся с тем, что это позиция конкретного человека, который, например, рисовал эту картинку. Кроме как глупостью назвать это не могу. Закрасьте тогда вообще игрока и покажите, что играете вдесятером. Все болельщики, весь мир знает, кто это. Такой жест — проявление неуважения к футолисту собственной команды», — приводит слова Митрофанова РИА Новости.

Ранее пресс-служба «Атланты» также не указала флаг РФ напротив фамилии Миранчука перед игрой с «Шарлотт».

Алексей Миранчук в&nbsp;матче против клуба &laquo;Шарлотт&raquo;. «Атланта» выиграла дерби у «Шарлотт». Миранчук уже становится ключевой фигурой

Источник: РИА Новости
Алексей Миранчук
РФС
ФК Атланта Юнайтед
Максим Митрофанов
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