Миранчук впервые попал в стартовый состав «Атланты» на матч МЛС

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук попал в стартовый состав команды на матч МЛС с «Шарлотт».

28-летний игрок впервые выйдет на поле с первых минут. Отметим, что «Атланта» не указала российский флаг около изображения Миранчука в расстановке стартового состава.

Матч «Атланты» против клуба «Шарлотт» пройдет в ночь с 31 августа на 1 сентября. Начало — 02:30 по московскому времени.

Миранчук 25 августа дебютировал за «Атланту», выйдя на замену в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2).