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Миранчук рассказал об адаптации в США после перехода в «Атланту»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук рассказал об адаптации в США.

«Все нормально, три месяца там. В принципе, команда и весь коллектив — дружелюбные ребята. Американцы все на первый взгляд приветливые, пытаются помочь, спросить как дела, что в целом у тебя происходит. Для адаптации это очень сильно помогает. Потом уже со всеми хорошо подружился, сплотился, все отлично. Переехали в свой таунхаус. Все задаются вопросом — все ли приехало? Все приехало, все вовремя, сейчас все супер», — приводит слова Миранчука YouTube-канал сборной России.

Миранчук перешел в «Атланту» летом 2024 года из «Аталанты». На его счету 13 матчей в МЛС, в которых он забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
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