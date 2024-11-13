Миранчук рассказал об адаптации в США после перехода в «Атланту»

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук рассказал об адаптации в США.

«Все нормально, три месяца там. В принципе, команда и весь коллектив — дружелюбные ребята. Американцы все на первый взгляд приветливые, пытаются помочь, спросить как дела, что в целом у тебя происходит. Для адаптации это очень сильно помогает. Потом уже со всеми хорошо подружился, сплотился, все отлично. Переехали в свой таунхаус. Все задаются вопросом — все ли приехало? Все приехало, все вовремя, сейчас все супер», — приводит слова Миранчука YouTube-канал сборной России.

Миранчук перешел в «Атланту» летом 2024 года из «Аталанты». На его счету 13 матчей в МЛС, в которых он забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.