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Сегодня, 14:20

Миранчук: «Наслаждался игрой против Месси. Рад, что смогли выбить их из плей-офф»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук поделился впечатлениями от игры против Лионеля Месси.

— Как ты готовился к встрече с Месси?

— Не было мыслей, чтобы взять майку. С молодого возраста играл против хороших игроков, не хотел брать футболки. Может, стеснялся...

Играть против такой команды («Интер Майами» — Прим. «СЭ») — одно удовольствие. Сразу виден уровень игроков. А таких, как Месси, можно по пальцам пересчитать. Поэтому наслаждался игрой. Рад, что смогли их выбить из плей-офф, потому что многие говорили, что шансов у нас мало. Хорошо доказывать обратное.

В 13 матчах за «Атланту Юнайтед» Миранчук отметился 3 голами и 4 результативными передачами.

«Атланта» выиграла серию у «Интер Майами» со счетом 2-1 и вышла в четвертьфинал плей-офф МЛС, где встретится с «Орландо Сити».

Алексей Миранчук
Лионель Месси
ФК Интер Майами
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