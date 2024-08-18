Миранчук проведет первую тренировку в «Атланта Юнайтед» 20 августа

Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук проведет первую тренировку в клубе 20 августа.

«Алексей прибыл в Атланту. Он проведет тренировку во вторник. Клуб уже добавил его в заявку МЛС», — цитирует ТАСС пресс-службу клуба.

Ранее 28-летний россиянин получил американскую визу для работы в США.

30 июля Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до конца декабря 2027 года, перейдя из «Аталанты».

«Атланта Юнайтед» сыграет в рамках регулярного чемпионата МЛС против «Нэшвилла» 14 сентября, а против «Интер Майами» — 18-го.