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Миранчук проведет первую тренировку в «Атланта Юнайтед» 20 августа

Руслан Минаев
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Полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук проведет первую тренировку в клубе 20 августа.

«Алексей прибыл в Атланту. Он проведет тренировку во вторник. Клуб уже добавил его в заявку МЛС», — цитирует ТАСС пресс-службу клуба.

Ранее 28-летний россиянин получил американскую визу для работы в США.

30 июля Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до конца декабря 2027 года, перейдя из «Аталанты».

«Атланта Юнайтед» сыграет в рамках регулярного чемпионата МЛС против «Нэшвилла» 14 сентября, а против «Интер Майами» — 18-го.

Источник: ТАСС
Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
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